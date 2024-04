„LOL“-Gewinnerin in Kevelaer Mirja Boes wird zum „Pubermuttertier“

Das neue Kulturprogramm für Kevelaer ist in Druck und wird in den kommenden Tagen präsentiert. Eine Fülle an Aufführungen in den Reihen „Theater“, „Kultur für Kinder“, „Puppenspiel 18+“ sowie „Konzerte & Shows“ erwartet die Besucher. Die Eintrittskarten sind ab dem 1. Juli erhältlich.