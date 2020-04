Rund um die Liebfrauenschule Geldern : Neues Logo stärkt die Nachbarschaft

Geldern Schüler der Liebfrauenschule entwickelten ein Markenzeichen für die Nachbarschaft rund um die Schule, die den Zusammenhalt verkörpern soll.

Schon seit einigen Jahren treffen sich in der „Arbeitsgemeinschaft Nachbarschaft“ engagierte hauptamtliche Mitarbeiter der verschiedenen kirchlichen Einrichtungen. Im Mittelpunkt der Treffen stehen immer Überlegungen, wie durch kleinere und größere Aktionen das generationenübergreifende Zusammenleben gestärkt werden kann. Im vergangenen Jahr wurden sie dafür sogar als „Ort der guten Nachbarschaft“ ausgezeichnet. Ende des vergangenen Jahres wurde mit der Planung eines generationenübergreifenden Nachbarschaftsfestes unter dem Motto „NachHALTig miteinander leben und feiern“ begonnen, welches eigentlich am Samstag, 20. Juni, im Innenhof des Adelheid-Hauses stattfinden sollte, nun aber angesichts der Corona-Krise verschoben werden musste. Für die ansprechende Werbung brauchte es jedoch noch ein passendes Logo.

Auf Vermittlung von Andreas Mäteling, Lehrer und Schulseelsorger am Berufskolleg, rief Kunstlehrer Marc Baum Schüler seines Gestaltungskurses der Klasse 11 zu einem Gestaltungswettbewerb auf. Diese nahmen dafür Kontakt zu den Einrichtungen auf, machten Besuche vor Ort oder ließen sich die individuellen Logos der Einrichtungen zeigen. So entwickelten die einzelnen Schülergruppen zahlreiche ansprechende Entwürfe. Am Ende setzte sich eine Fotoarbeit durch, auf der die Hände von sechs Personen verschiedener Altersstufen aus den nachbarschaftlichen Einrichtungen zu sehen sind. Sie sind sternförmig angeordnet, liegen übereinander und sollen den gegenseitigen Halt auch bildlich zum Ausdruck bringen. Am Handgelenk des Kindergartenkindes, der Bewohner des Adelheidhauses und der Schüler der Liebfrauenschule sind jeweils Smartwatches angelegt, deren Displays die bereits bestehenden Logos der jeweiligen Einrichtungen zeigen. So entstehe ein generationenübergreifendes Miteinander mit sichtbarem und spürbarem Zusammenhalt.