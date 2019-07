Don-Bosco-Schule Geldern : Löwenstarke Sommerferien in Geldern

Geldern An der Don-Bosco-Schule erleben 77 Kinder und Jugendliche mit Behinderung besondere Erholung.

(RP) Auf löwenstarke Kinder und Jugendliche trafen Landrat Wolfgang Spreen und die Vertreter des Jugendhilfeausschusses, als sie die Stadtranderholung „Löwenstark“ der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve an der Don-Bosco-Schule in Geldern besuchten.

Das Programm der zweieinhalbwöchigen Stadtranderholung steht unter dem Motto „Stadtranderholung Löwenstark – in zwölf Tagen um die Welt“. Viele unterschiedliche Aktionen werden den Kindern und Jugendlichen geboten. Als kleine und große Löwen entdecken sie fremde Kontinente und die dort lebenden Tiere. Große Augen gibt es beim Besuch von Feuerwehr und Polizei in Uniform. Ein besonderes Ereignis ist in jedem Jahr der Ausflug zum Reiterverein Graf von Schmettow in Weeze. Am 26. Juli findet der Elternnachmittag mit Kaffee, Kuchen, einer Ballonkünstlerin und vielem mehr statt.