CDU-Besuch in Aldekerk : Qualifizierte Mitarbeiter für die Apotheke sind wichtig

Aldekerk Bernd Janssen informierte über seine Arbeit.

( Bernd Janssen, Inhaber der Löwen-Apotheke in Aldekerk, hatte die Kerkener CDU-Fraktion zu einer Besichtigung und Besprechung eingeladen. Und es wurde ein äußerst spannendes Ereignis. Janssen berichtete erst über die fast 180-jährige Tradition: „Ich bin hier der 12. Apotheker in Folge. Die Apotheke habe sich in der Zeit sehr stark geändert.“ War es vor 100 Jahren noch üblich, die Medikamente selbst zu mischen, stehen heute fertige Tablette und flüssige Medikamente im Vordergrund.

Janssen stellte anhand von Beispielen dar, wie händisch hergestellte Medikamente entstehen. Dabei beginnt die Kette bei der Anlieferung der Rohstoffe, und endet mit der Übergabe an die Patienten. Die Kommunalpolitiker konnten die einzelnen Schritte in den verschiedenen Räumen und mit den erforderlichen Hilfsmitteln nachvollziehen. Genauso wurde praktisch erläutert und gezeigt, welchen Weg ein Rezept macht, was zu beachten ist und was Vertrauen, Datenschutz und Qualität ausmachen.