Simulation zur aktuellen Lage in der Weltpolitik : Schüler beenden den Krieg in der Ukraine

Schüler beenden den Krieg in der Ukraine

Simulation zur aktuellen Lage in der Weltpolitik

Geldern In Winterberg haben 30 Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums mithilfe der Bundeswehr das Regierungshandwerk in internationalen Beziehungen gelernt. Auch der aktuelle Krieg spielte eine Rolle – mit positivem Ergebnis.

Nach zwei Jahren Corona-Pause erlebten die Oberstufenschüler des Lise-Meitner-Gymnasiums im Fach Sozialwissenschaften die schon traditionell zum Schuljahresbeginn stattfindende „POL&IS“-Simulation (Politik und Internationale Sicherheit) in Winterberg. Für drei Tage beschäftigen sie sich mit den zentralen Problemen der Weltpolitik. Unter der Anleitung von drei Jugendoffizieren der Bundeswehr erhielten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das an der Uni Erlangen entwickelte Simulationsspiel durchzuführen. Innerhalb einer in elf Regionen unterteilten Welt wurden komplexe weltpolitische Vorgänge aus der Perspektive unterschiedlicher Rollen simuliert.