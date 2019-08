Fahrerflucht in Lüllingen : Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Lüllingen Am Montag gegen 16.50 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem Ford Fiesta den Parkplatz einer Firma an der Straße An de Klus verlassen. Laut Mitteilung der Polizei fuhr vor ihr ein Lkw, der zunächst in der Einfahrt weit links hielt, so dass die 19-Jährige ein Stück rechts vorbeifuhr.

Dann bog der Lkw jedoch vor ihr nach rechts ab und touchierte dabei den Wagen der jungen Frau. Der Laster fuhr weiter in Richtung Kevelaer, ohne anzuhalten. Nährere Angaben zu dem Gefährt konnte die junge Frau nicht machen. Der Fahrer des Lkw oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden.

(ots)