Vereinsleben im Gelderland Liss Steeger ist die neue Kneipp-Vorsitzende

Spelleken ließ das Jahr 2023, das unter dem Motto „Gemeinsam natürlich leben“ stand, Revue passieren. „Damit ist sowohl das gemeinsame als auch das natürliche Leben in der Natur als großes Ganzes gemeint. Das fördert die Gemeinschaft, die Gelassenheit und somit das Glück eines jeden Einzelnen,“ so Spelleken. Anschaulich präsentierte er Bilder der Kneipp-Reisen in den Harz, in das Kneipp-Bund Hotel „Heikenberg“ sowie in die befreundete Kneipp-Stadt Bad Münstereifel. Die Anwesenden konnten sich von dem Erholungswert des mittlerweile fest etablierten Waldbadens überzeugen. Besonders stolz ist der Kneipp-Verein Gelderland bundesweit auf dem fünften Platz aller Kneipp-Vereine in NRW zu sein, was die Mitgliederneugewinnung angeht. Derzeit hat der Kneipp-Verein über 800 Mitglieder und steht finanziell solide da.