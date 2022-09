Schulfest am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern : Wenn der Mathelehrer die Gitarre heulen lässt

Geldern Mit 15 verschiedenen Bands auf zwei Bühnen wurde es auf dem Schulhof des Lise-Meitner-Gymnasiums ziemlich laut, aber dank zahlreicher Helfer an verschiedenen Ständen auch sehr lecker.

Unter dem Motto „Lise goes loud“ feierten nicht nur die Lehrkräfte und Kids, sondern auch Eltern und Ehemalige. Mit 15 verschiedenen Bands auf zwei Bühnen wurde es ziemlich laut, aber dank zahlreicher Helfer an verschiedenen Ständen auch sehr lecker. Sogar der zwischenzeitlich angekündigte Regen blieb aus, sodass den ganzen Nachmittag bis in den späten Abend gefeiert werden konnte. Neben diversen Schülerbands traten „Gentleman on the road“, Maurice (von „The Voice Kids“) und „Soeckers“ aus Münster auf. Zu den Höhepunkten des Abends gehörten jedoch „Gate 48“ und „50 shades of grades“, die beiden Gruppen, in denen auch Lehrkräfte mitspielen. Wann kann man schon mal seinen Mathelehrer an der E-Gitarre ein Solo spielen sehen?