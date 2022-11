Zertifizierung zur „Erasmus+“-Schule ist geplant : Lise-Meitner-Gymnasium wird Euregioprofilschule

Geldern Das Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern ist jetzt eine Euregioprofilschule beworben. Vor Kurzem wurde ´ die Urkunde übergeben. Das Gymnasium fühlt sich der europäischen Idee besonders verbunden.

(RP) Das Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern hat sich erfolgreich um die Anerkennung als Euregioprofilschule beworben. Vor Kurzem wurde der Schule die Urkunde übergeben. Die Schüler in Geldern leben in einer Region, die sich durch eine Grenzlage und die damit verbundene Nähe zu einer anderen Kultur und Sprache auszeichnet. Während man früher sprichwörtlich „mit dem Rücken zur Grenze“ gestanden hat, kann man heute durch die Europäisierung die Vorteile und Chancen, die beide Länder bieten, wahrnehmen. Die Euregio als binationale Organisation fördert den verbindenden, grenzüberschreitenden Gedanken. Das Lise-Meitner-Gymnasium fühlt sich dieser Idee besonders verbunden, was durch vielfältige Angebote wie Niederländisch-Unterricht oder das weltweit gültige CNaVT-Sprachzertifikat (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) zum Ausdruck kommt. Über einen Schüleraustausch kommen die Schüler aus Geldern mit niederländischen Schülern in Kontakt. Eine Zertifizierung zur „Erasmus+“-Schule befindet sich in Vorbereitung.