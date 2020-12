Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern : Ein Seelen-Plätzchen für gestresste Lehrer

Schulleiter Achim Diehr und Schulseelsorgerin Ulla Küppers genießen einen heißen Tee im Seelen-Plätzchen. Foto: Ulla Küppers

Geldern Corona ist nicht nur für die Schüler, sondern auch für Lehrer eine Herausforderung. Lehrerin Ulla Küppers vom Lise-Meitner-Gymnasium hat deshalb einen weihnachtlichen Entspannungsraum für ihre Kollegen eingerichtet.

Regenpause am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern. Die Schüler bleiben wegen schlechtem Wetter in den Klassenräumen. Das heißt für die Lehrer: Aufsicht in der Klasse führen. Streit schlichten, lüften, für Ruhe sorgen, darauf achten, dass alle die Masken aufbehalten – eine eigene Pause ist so gut wie unmöglich. „Die Vorweihnachtszeit ist für Lehrer sowieso stressig, und Corona macht das Ganze noch schwieriger“, sagt Ulla Küppers. Deshalb setzt die Lehrerin nun mit einem Projekt ein Zeichen: Im ehemaligen Speisesaal richtete sie einen vorweihnachtlichen Entspannungsraum ein, in dem ihre Kollegen „einfach mal durchatmen“ können. Name des Projekts: „Das Seelen-Plätzchen“.

„Ich finde die Idee wirklich prima“, meint Schulleiter Achim Diehr. Obwohl die Schule es geschafft habe, sich auf die neuen Gegebenheiten gut einzustellen und im weitesten Sinne Normalität für die Schüler herzustellen, sei die Zeit natürlich etwas anstrengend – nicht zuletzt auch durch den ohnehin stressigen Termindruck vor den Halbjahreszeugnissen. Dazu kommt noch, dass die Lehrer durch die Pandemie einen höheren Arbeitsaufwand haben: Weil außerschulische Aktivitäten wie Exkursionen und Klassenfahrten ausfallen müssen, finden sogar mehr Unterrichtsstunden statt als regulär. „Im Großen und Ganzen kommen wir ja mit Ruhe und Gelassenheit ganz gut durch diese Zeit. Masken sind mittlerweile selbstverständlich, und das Lüften klappt auch gut. Aber natürlich merke ich die Anspannung bei mir selbst und den Kollegen“, fasst er zusammen. Deshalb sei er Ulla Küppers auch dankbar für den Vorschlag, den Kollegen im Schulalltag eine Möglichkeit zur Entspannung zu bieten.

Die 54-jährige Lehrerin für Latein, Englisch und Religion ist eigentlich momentan im Sabbatjahr. Zum Abschluss ihrer Weiterbildung zur Schulseelsorgerin fehlt der Straelenerin noch ein Seelsorgeprojekt an ihrer Schule. „Ich habe lange überlegt, was ich machen kann“, erzählt sie. „Natürlich denke ich automatisch direkt an die Schüler, aber da wird in den einzelnen Klassen schon viel unternommen: Es gibt die Nikolausaktion, Adventskalender und die Weihnachtsdeko, die bei vielen die Stimmung hebt.“ Dann fiel ihr auf, dass an die Kollegen oft keiner denkt. Die zusätzliche Belastung gehe einigen an die Substanz, an Weihnachtsstimmung und Besinnlichkeit sei oft gar nicht zu denken. So kam ihr die Idee zum Seelen-Plätzchen – die Lehrer sollen einfach mal die Augen schließen und die Seele baumeln lassen können, um für ein paar Minuten zu sich selbst zu kommen.

Und der Entspannungsraum kommt gut an: Gleich in der großen Pause schauen schon erste Besucher neugierig hinein. Von einem Speisesaal hat der Raum nicht mehr viel: Große Sterne hängen von der Decke, Kissen und Decken liegen auf den Sesseln, an den Wänden hängen Lichterketten, es spielt leise die beruhigende Musik einer Akustik-Gitarre. In der Mitte des Raumes steht ein Tisch, an dem die Kollegen sich mit Plätzchen und Tee versorgen können, es liegen Texte und Sprüche aus, auf einem Computerbildschirm brennt ein Kaminfeuer. „Ich wollte, dass man reinkommt und denkt: Wow, das ist ja ein richtiges Weihnachtsparadies“, erklärt Ulla Küppers.

Und wirklich: „Das war so toll hier, sich einfach mal richtig entspannen zu können“, findet Katharina Magiera, die sich als Erste ins Seelen-Plätzchen setzte, um bei digitalem Kaminknistern kurz die Augen zu schließen. „Endlich kann man mal dem ganzen Druck und Gewusel entfliehen.“ Von nun an wolle sie hier öfter ihre Pausen und Freistunden verbringen. „Ein toller Ausstieg aus dem herausfordernden Alltag“, findet auch Sportlehrer Roland Bartsch. Ulla Küppers ist zufrieden mit der winterlichen Wohlfühloase. „Es war zwar ziemlich aufwendig, weil ich meine eigenen Möbel und Deko in die Schule schaffen musste, aber den Reaktionen der Kollegen nach zu urteilen, war es das wert.“ Englischlehrerin Madeleine Lorenz schaut nur kurz in den Raum, sie habe wegen der Regenpause wenig Zeit. Später meint sie begeistert: „Ich habe mich heute zum ersten Mal ein bisschen weihnachtlich gefühlt.“

(RP)