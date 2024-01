Neues von der St.-Antonius-St.-Hubertus-Bruderschaft Lisa Schwevers als erste Frau im Vorstand der Sevelener Schützen

Nach den Ehrungen erfolgten die Kassenberichte der jeweiligen Abteilungen, danach waren die turnusmäßigen Wahlen an der Reihe, welche folgende Ergebnisse hatten: 1. Vorsitzender Michael Hoeps, Kassierer Andreas Servas, Schriftführer Tim Dyckmanns, Zeugwart Michael Hendricks und Stellvertretender Schießmeister Thomas Becker. In einer außerordentlichen Wahl wurde erstmalig eine Frau in den Vorstand gewählt, Lisa Schwevers wurde als Schwenkfähnrich einstimmig in den Vorstand berufen.