Neue Mitarbeiterin : Eine Vikarin für Issums Kirche

Lisa Schönrock am Schäfchenbaum. Als neue Vikarin wird sie die Issumer Familien noch näher kennenlernen. Foto: Mokwa

Issum Am Sonntag zu Erntedank wird Lisa Schönrock der evangelischen Gemeinde offiziell vorgestellt. Pfarrerin Yvonne Brück erklärt, warum die 26-Jährige eine große Bereicherung ist.

Den Baum mit den vielen Schafen hat Lisa Schönrock schon einmal gesehen. Damals war sie inkognito in die evangelische Gemeinde nach Issum gekommen. Es war ein Taufgottesdienst, und der künstliche Baum im Inneren der Kirche war nicht nur sprichwörtlich um ein Schaf reicher geworden. Für jedes Taufkind wird ein Schäfchen an dem Baum festgemacht. Die Kindergartenkinder haben dazu einen Hirten gebastelt, der auf die Schafe aufpasst.

Die Familien wird Lisa Schönrock alle noch kennenlernen. Die 26-Jährige hat sich entschieden zu bleiben. Sie wird Vikarin in der evangelischen Kirchengemeinde in Issum. Nachdem der theoretische Teil ihres Theologiestudiums mit dem ersten Examen abgeschlossen wurde, beginnt nun für sie die praktische Zeit. Die zweieinhalb Jahre möchte sie in Issum verbringen.