Lisa Feller plauderte in Kevelaer „Die größten Esel haben kein Fell“

Professionell und charmant reagierte sie auf Handyklingeln und Zwischenrufe. Auch ihre beiden pubertierenden Söhne baute sie in ihr Programm mit ein: „Warum wachsen die so schnell? Gerade noch im Maxi Cosi angeschnallt, du guckst nach vorne, drehst dich wieder um – zack – haben sie Abitur.“ Wenn sie ein ernstes Wort mit ihren Söhnen sprechen möchte, fährt sie mit den beiden im Wagen in die Waschstraße. Nach einem Besuch in einem norddeutschen Eselpark ist sie zur Überzeugung gelangt: „Die größten Esel haben kein Fell.“ Spannend wurde es, als Lisa Feller vom „Eierbraten“ als Absacker nach einer Party am Niederrhein erfuhr. Das ließ sie sich genauer erklären, um es in Zukunft bei anderen Auftritten zu verwenden.