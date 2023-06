Auszeit im Alltag Lisa Feller gastiert mit „Dirty Talk“ in Issum

Das Programm passte sich den Temperaturen an: Es wurde heiß. Lisa Feller stellte sich vor, wenn Christian Lindner seine Frau bittet: „Sag mir was Schmutziges!“, dann könnte die Antwort lauten: „Porsche mit Verbrennungsmotor“. Sie wandelte durch die Schlafzimmer, erklärte das Reißverschlussverfahren, erzählte von ihren Träumen und mitgehörten Gesprächen und nahm die Zuschauer mit auf Einkaufstour. Zartbitter ist für sie Schokolade, die wie Rosenkohl schmeckt. Entrüstet störte sie Unterhaltungen im Publikum mit den Worten: „Ich kann euch hören, das ist nicht Fernsehen hier.“ Sie fragte sich, was Tiere wohl denken. Ein Pferd zum Beispiel: „Soll ich mich mal auf deinen Rücken setzen?“ Nach einem Besuch in einem norddeutschen Eselpark ist sie zur Überzeugung gelangt: „Die größten Esel haben kein Fell.“