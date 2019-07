Veranstaltung des Kunstverein Gelderlands : Lioba Albus gastiert im August im Festzelt auf der Bockelt

Geldern Erderwärmung, Klimakatastrophe, Geldbeutelschwund, Mallorcaphobie... Jede Menge Gründe, um die schönste Zeit im Jahr auf Balkonien zu verbringen!“, heißt es in der Ankündigung von Lioba Albus Programm „Hitzewallungen“.

Am Donnerstag, 15. August, tritt die Künstlerin ab 20 Uhr im Festzelt auf der Boeckelt auf (Nähe See Hotel, Danziger Straße). Veranstalter der seit vielen Jahren durchgeführten Veranstaltung „Kabarett im Zelt“ ist wieder der Kunstververein Gelderland in Kooperation mit der St. Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt.

Wer „Urlaub auf Balkonien“ langweilig findet, bräuchte aber keine Panik bekommen, heißt es in der Programmvorschau. „Wenn Freizeitberaterin Mia Mittelkötter sich der Sache annimmt, dann sind Kurzweil und Spaß vorprogrammiert“, schreiben die Veranstalter. Mit einem Koffer voller Ideen reise Mia durch die Lande und nehme sich der urlaubsgeschädigten Menschheit an. Ob es um Tipps gegen Hitzestau in der Stützstrumpfhose geht oder um Männerwettgrillen im Sauerland: „immer ist Mia den neuesten Trends beinhart auf der Spur“, schreibt der Veranstalter. Unterstützt wird Mia bei dieser Abenteuerspaßtour von Witta und anderen westfälisch schrulligen Freizeitverwaltern. Das Programm „Hitzewallungen“ richte sich sowohl an Urlaubsverweigerer als auch an Sonnenanbeter, heißt es. Und wer das Albus Sommer-Special durchgestanden habe, brauche sich auch nicht mehr vor einem Urlaub auf Mallorca zu fürchten.