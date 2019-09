Bürgermeister verzichtet auf Kandidatur : Linßens Rückzug trifft CDU Straelen nicht unvorbereitet

Straelen Hans-Josef Linßen wird 2020 nicht noch einmal als Bürgermeister-Kandidat antreten. Die CD-Mitglieder haben mit dieser Entscheidung gerechnet.

Am Montag habe Linßen in einer Sitzung des Stadtverbandsvorstandes und der Fraktion mitgeteilt, dass er nicht erneut kandidieren wird. Delbeck: „In der gleichen Sitzung haben wir einstimmig festgelegt, zur Findung des Kandidaten das offene und transparente Verfahren einer Ausschreibung zu wählen, bei der am Ende die Mitglieder der CDU Straelen über den für Straelen bestmöglichen Bewerber befinden.“ Die Details zum Ablauf der Ausschreibung stünden noch nicht fest.