Fahrer leicht verletzt : Leerer Linien-Bus kommt von der Straße ab

Aldekerk Bei einem Unfall in Aldekerk wurde am Dienstagmorgen ein Busfahrer durch Schnittverletzungen leicht verletzt. Der Linien-Bus ist gegen 11 Uhr aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Straßenbaum touchiert.

Ein Linien-Bus der Niag (Look) ist am Dienstag gegen 11 Uhr aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Straßenbaum touchiert. Der Unfall passierte auf der Issumer Straße im Bereich Kengen in Fahrtrichtung Aldekerk (Einmündung Tewesenweg). Der Bus befand sich auf einer Leerfahrt, der Fahrer wurde leichtverletzt. Am Bus entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr Kerken wurde zur Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen zur Einsatzstelle gerufen.