Info-Tage am Berufskolleg Liebfrauenschule Geldern stellt Bildungsgänge vor

Die Allgemeine Hochschulreife steht am Montag, 20. November, im Mittelpunkt. Für 19 Uhr sind all diejenigen in die Aula an der Weseler Straße 15 eingeladen, die im Beruflichen Gymnasium das Abitur anstreben. In drei verschiedenen Schwerpunkten ist dieses am Berufskolleg des Bistums Münster möglich: Kreisweit nur von der Liebfrauenschule angeboten wird der naturwissenschaftlich ausgerichtete Schwerpunkt mit den Leistungskursen Ernährungswissenschaft und Biologie, in denen auch viele medizinischen Aspekte thematisiert werden. Der zweite Schwerpunkt richtet sich an Schüler, die sich unter anderem für Fragen der Pädagogik interessieren und die den Leistungskursus Erziehungswissenschaft und zwei pädagogisch ausgerichtete Praktika absolvieren. Vorgestellt wird auch der dritte Schwerpunkt, in dem das Abitur mit dem hochwertigen Zusatzzertifikat zum Freizeitsportleiter erworben wird und der sich an Schüler richtet, die sportlich aktiv sind und Freude daran haben, diese Begeisterung bei der Anleitung in Sportgruppen auf andere zu übertragen.