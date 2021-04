Berufsberatung mittels Videokonferenz : Nachhilfe in Sachen Pflegeberufe

Rund 70 Schülerinnen und Schüler waren zugeschaltet, als André Geurtz, Leiter der Bildungsakademie Niederrhein, am Liebfrauen-Berufskolleg in Geldern über Berufe im Pflegebereich informierte. Foto: Ewald Hülk

Geldern Per Videokonferenz informierte André Geurtz von der Bildungsakademie Niederrhein die Schüler des Liebfrauen-Berufskollegs in Geldern über Perspektiven in der Pflege.

Während der Corona-Pandemie wird eines deutlich: Pflegekräfte, egal ob im Krankenhaus, im Seniorenheim, in der ambulanten Pflege oder in der Heilerziehung, leisten Dienste, die für die Gesellschaft von großer Bedeutung sind, und erfahren dafür zumindest verbal große Wertschätzung. Aber wie kann man in Zeiten der Pandemie für pflegerische Berufe werben?

Einen neuen Weg ist die Liebfrauenschule Geldern gegangen. Andreas Mäteling, neben Gerhard Löffler und Niklas Roeling einer der drei Pflegelehrer der angehenden Fachabiturienten aus dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales, hatte mit André Geurtz, Akademieleiter der katholischen Bildungsakademie Niederrhein, einen Experten ins Liebfrauen-Berufskolleg eingeladen. Coronabedingt waren ihm die Schüler in einer Videokonferenz zugeschaltet. Im Mittelpunkt stand die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger beziehungsweise zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann. Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Welche Tätigkeitsbereiche finden in der Praxis statt? Wie gestaltet sich das Schulleben?

Dies waren nur einige der Fragen, die von André Geurtz beantwortet wurden. „Natürlich interessierten die Schüler auch Aspekte wie die Vergütung, die Aufstiegsmöglichkeiten, die traditionelle Kursfahrt nach Rom oder das Bewerbungsverfahren“, berichtete Geurtz.

Unterstützt wurde der Akademieleiter durch Jamie Geenen und Yannik Schoppmann, beides ehemalige Fachabiturienten der Liebfrauenschule und jetzt Auszubildende zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Gesundheits- und Krankenpfleger. „Wir konnten“, erzählten die beiden, „aus Sicht der Auszubildenden berichten, einen Einblick in die Strukturen der Ausbildung geben und erzählen, wie wir den Lernbereich ,Pflege‘ wahrnehmen.“ Auf diesen sei man dank dem Fach „Pflege“ in der Liebfrauenschule bestens vorbereitet gewesen.

Mit der digitalen Beratung zeigte sich auch Organisator Andreas Mäteling mehr als zufrieden. „Weitere Info-Veranstaltungen zu pflegerischen Berufen folgen“, kündigte er an. „Als nächstes stehen Informationen zum Berufsfeld Heilerziehungspflege auf dem Programm. Die Ausbildung bieten wir an der Liebfrauenschule selber an.“

Info-Veranstaltungen dieser Art sind aus Sicht der Schule von großer Bedeutung. Schließlich wolle man den angehenden Fachabiturienten bei ihrer Berufs- und Studienwahl informativ zur Seite stehen.

(RP)