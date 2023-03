Neue Produktion der Musical-AG der Liebfrauenschule „Die Schattenlilie“ feiert Premiere

Am Samstag, 18. März, feiert das Musical „Die Schattenlilie“ an der Gelderner Liebfrauenschule Premiere. In dem von Ursula Funke und Thomas Cöhnen geschriebenen Stück geht es um die Subjektivität der Wahrheit. In der Geschichte wird die Schattenlilie gestohlen, und jedes Volk schickt einen Vertreter, der sich auf den Weg zu einem mystischen Ort macht, um herauszufinden, wer dahinter steckt. Das Stück ist eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction.