Bundesjugendspiele als Erlebnistag in Geldern Liebfrauenschule feiert Sportfest einmal anders

Geldern · Die Schülerinnen traten in der Bananenkistenstaffel, beim Watussi-Sprung und im Reifenschleudern gegeneinander an und verwandelten die Bundesjugendspiele in einen Erlebnistag.

24.05.2023, 15:30 Uhr

Ungewöhnliche Disziplinen waren beim Sportfest an der Liebfrauenschule in Geldern zu meistern. Foto: LFS Foto: LFS

Die Bundesjugendspiele gehören zum festen Bestandteil an den Schulen. In drei Disziplinen (Laufen, Werfen, Springen) werden Einzelleistungen mit Punkten belohnt, die dann vielleicht mit einer Sieger- oder sogar mit einer Ehrenurkunde belohnt werden. Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren und das Format ein wenig ändern? Das dachte sich die Sportfachschaft der Liebfrauenschule Geldern und funktionierte den traditionellen Sportwettkampf zu einem Sport- und Erlebnistag für die ganze Schule um. Die Schülerinnen aller Klassenstufen konnten ihre sportlichen Fähigkeiten zeigen und sich in verschiedenen Wettkämpfen messen. Eine der beliebtesten Disziplinen war die Bananenkistenstaffel. Hier mussten die Teilnehmerinnen die Herausforderung einer Staffel mit Sprüngen über Bananenkisten überwinden. Das Publikum feuerte die Teilnehmenden mit lautstarkem Jubel an. Eine weitere spannende Disziplin war der Watussi-Sprung. Hierbei sollten die Schülerinnen ihre Sprungkraft unter Beweis stellen, indem sie über Stangen in verschiedener Höhe hüpften. Die Zuschauer waren beeindruckt von der Geschicklichkeit und Ausdauer der Teilnehmerinnen, die mit jeder Runde immer mutiger wurden. Auch durfte das Reifenschleudern nicht fehlen. Die Schülerinnen hatten hier die Möglichkeit, ihre Armkraft und Präzision zu zeigen. Ziel war es, Reifen möglichst weit zu schleudern und dabei möglichst viele Punkte zu sammeln. Auch hier wurde mit vollem Einsatz gekämpft. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte mit Hilfe von iPads direkt auf dem Sportplatz. Für jede Jahrgangsstufe gab es einen Preis und für alle teilnehmenden Schülerinnen jede Menge Spaß.

(RP)