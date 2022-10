Informationsabende in Geldern : Liebfrauen-Berufskolleg stellt seine Bildungsgänge vor

Über seine Bildungsgänge (Symbolfoto) klärt das Liebfrauen-Berufskolleg in Geldern Schüler und Eltern auf. Foto: dpa/Marijan Murat

Geldern An zwei Abenden informiert die Einrichtung des Bistums Münster Neunt- und Zehntklässler und deren Eltern, aber auch Interessierte für die Fachschulen über die Schwerpunkte in Geldern.

An zwei Informationsabenden möchte die Liebfrauenschule Geldern Neunt- und Zehntklässler und deren Eltern, aber auch Interessierte für die Fachschulen über die Bildungsangebote des Berufskollegs des Bistums Münster sowie über das Schulleben jenseits des Unterrichts informieren.

Die Allgemeine Hochschulreife steht am Montag, 7. November, im Mittelpunkt. Für 19 Uhr sind all diejenigen in die Schulaula an der Weseler Straße 15 eingeladen, die im Beruflichen Gymnasium das Abitur anstreben. Mit drei verschiedenen Schwerpunkten ist dies am Berufskolleg möglich: Kreisweit nur von der Liebfrauenschule angeboten wird der naturwissenschaftlich ausgerichtete Schwerpunkt mit den Leistungskursen Ernährungswissenschaft und Biologie, in denen auch viele medizinischen Aspekte thematisiert werden.

Der zweite Schwerpunkt richtet sich an Schüler, die sich unter anderem für Fragen der Pädagogik interessieren und die den Leistungskurs Erziehungswissenschaft und zwei pädagogisch ausgerichtete Praktika anstreben. Vorgestellt wird auch der dritte Schwerpunkt, in dem das Abitur mit dem hochwertigen Zusatzzertifikat zum Freizeitsportleiter erworben werden kann und der sich an Schüler wendet, die sportlich aktiv sind und Freude daran haben, diese Begeisterung in Sportgruppen auf andere zu übertragen.

Der zweite Informationsabend am Dienstag, 8. November, 19 Uhr, richtet sich an Schüler, die bis zum Sommer 2023 den Hauptschulabschluss oder den Mittleren Schulabschluss erworben haben. Angesprochen sind aber auch diejenigen, die bereits die Anforderungen erfüllt haben, um die Fachschule für Sozialpädagogik oder für Heilerziehungspflege zu besuchen.

In unterschiedlichen Gruppen werden Informationen gegeben, wie man in den Bereichen Ernährung/Versorgung und Gesundheit/Soziales den Mittleren Schulabschluss 10B (zum Beispiel in der einjährigen BFS2 oder mit der Zusatzqualifikation zum Sozialassistenten) nachholen kann. Die Fachhochschulreife kann gleich auf drei verschiedenen Wegen an der Liebfrauenschule erworben werden, zum Teil auch mit einem Jahrespraktikum in der Jahrgangsstufe 11.

Bei den Informationen zu der Fachschule für Heilerziehungspflege und zur Fachschule für Sozialpädagogik, die auch als „PiA“ angeboten wird, werden auch die interessanten Finanzierungsmöglichkeiten über Bafög aufgezeigt, das nicht zurückgezahlt werden muss.

Weitere Informationen im Internet unter www.lfs-berufskolleg-geldern.de.

(RP)