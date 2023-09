Liebfrauen-Berufskolleg Geldern für Initiative ausgezeichnet „Fair-Trade-Gedanke soll in den Köpfen der Schüler bleiben“

Freude über die Auszeichnung herrscht auch bei der Steuerungsgruppe, die die Aktionen zum fairen Handel in der Drachenstadt begleitet. „Für uns ist es wichtig, dass sich Schulen an der Kampagne beteiligen. Es ist eine tolle Basis, dass so viele junge Menschen dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind“, betont Karl-Heinz Pasing. Selbst Kindergärten könnten sich bereits mit Aktionen beteiligen, erklärt er. Pasing hoffe, dass auch weitere Schulen dem Beispiel des Berufskollegs folgen. Vor der Auszeichnung gilt es zum Beispiel, ein Konzept aufzustellen, fair gehandelte Produkte anzubieten und Themen wie zum Beispiel Nachhaltige Entwicklung in den Lehrplan aufzunehmen.