Ein anonymer Komplimente-Kurier aus Geldern Wer wirklich hinter dem „Du bist toll“-Sticker steckt

Lak Kornelius weiß das. Und unter anderem deshalb ist sein Sticker überall am Niederrhein verteilt. An Briefkästen und Ampeln, auf Bänken und Stromkästen, an Laternenmasten. Orte, an denen Menschen ganz genau hinschauen müssen – aber sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr darüber freuen. Weil sie etwas finden, wonach sie suchen: Aufmunternde Worte an sich selbst. 35.000 Aufkleber hat Lak Kornelius schon drucken lassen, in mehreren Etappen und in unterschiedlichen Größen berichtet er. Längst nicht alle davon sind aufgeklebt, sagt er, aber einige davon hängen schon: In Xanten am Marktplatz oder am Sonsbecker Aussichtsturm. In der Innenstadt von Moers und hoch oben in Neukirchen-Vluyn, auf der Halde Norddeutschland – mit Aussicht auf das Hallenhaus.