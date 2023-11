Dichtes Gedränge auf dem Adventsmarkt Lichterzauber auf dem Kirchplatz in Sevelen

Mit Spannung wurde die beleuchtete Treckerparade der örtlichen Landwirte erwartet. Schon von Weitem machten die 15, mit Weihnachtsbäumen und -sternen sowie Lichterketten dekorierten PS-starken Schlepper auf sich aufmerksam. Landwirt Franz-Hugo Hannen führte den Zug an, der durch Oermten, Issum und Sevelen führte. Viel Arbeit hatten die Familien in die Dekoration gesteckt und alles illuminiert, was sich ihnen an Fläche bot. „Das war sehr emotional, als wir ganz langsam an den Altenheimen in Issum und Sevelen vorbeigefahren sind. An den Straßen standen die Menschen, haben den Daumen hoch gehalten, das war ein super Gefühl“, so Hannen. Insgesamt sorgten die Landwirte für 31 gefahrene Kilometer Freude. Gleichzeitig wollten sie mit der Aktion „Ein Funke Hoffnung“ ein Zeichen setzen. Ihr Protest richtet sich dabei an die Politik mit ihren leeren Versprechungen. Gleichzeitig appellierten sie an die Verbraucher, regionale und saisonale Produkte zu kaufen.