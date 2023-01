Anmelden für die Teilnahme Lichterumzug in Gelderns Partnerstadt Bree

Der „Licht Halfvasten Stoet“, organisiert von den Breese Stoepluipers, zieht am Samstag, 18. März, zum 30. Mal durch die Breer Innenstadt. Karten zu diesem Event gibt es bis zum 21. Januar beim Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Geldern, Telefon 02831 398444 oder per E-Mail an kultur@geldern.de. Der Preis pro Karte beträgt 22 Euro zuzüglich drei Euro Porto und Bearbeitungsgebühr pro Bestellung. Bei Selbstabholung entfällt die Bearbeitungsgebühr. In dem Preis sind die Fahrtkosten mit dem Bus sowie der Eintritt zum Lichterstoet enthalten. Unter 18-Jährige dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mitfahren. Es gelten die zum Zeitpunkt der Fahrt gültigen Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften sowie die Reisevorschriften des Busunternehmens. Kommen nicht genug Teilnehmer zusammen, findet die Fahrt nicht statt, der gezahlte Betrag wird umgehend erstattet.