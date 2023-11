Trecker fahren am 24. November So wird die Lichterfahrt in Oermten, Issum, Sevelen

Der Demonstrationszug startet um 17 Uhr in Oermten, geht dann weiter über Issum nach Sevelen. Leurs rechnet mit 15 Teilnehmern. Die Route: Beginn ist gegen 17 Uhr ab Oermter Berg, dann geht es weiter über die Rheurdter Straße, Letmannsdyck, An der Ley, Dörkesdyck, An der Landwehr, Falkenstraße, Oermter Kirchweg, Oberstraße, Dorfstraße, Büllenstraße, Altenheim. Die Trecker fahren weiter Richtung Issum. Dort werden sie gegen 18 Uhr erwartet: Neustraße, Rosenstraße, Mittelstraße, Kapellener Straße, Kullenweg, Weseler Straße, Vogt-von-Belle-Platz. Von da aus geht es weiter Richtung Sevelen, dort sollen die Lichterfahrer gegen 19 Uhr eintreffen: Dorfstraße, Alte Gelderner Straße, Weststraße, Burgweg, Johann-Strauß-Straße, Weberstraße, Beethovenstraße, Isidorsteg, Schanzstraße, Markt.