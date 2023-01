Hilfe für libanesische Flüchtlingsfamilie Libanesische Familie sucht neues Zuhause

Gerd Fuhrmann aus Geldern hat schon einmal einer Familie bei der Wohnungssuche geholfen. Vor zwei Jahren war das. Ein früherer Regierungsbeamte aus dem türkischen Entwicklungsministerium hatte seinen Job verloren, nachdem er sich kritisch zur Wirtschaftspolitik in der Türkei und der Korruption der Erdogan-Regierung geäußert hatte. Daraufhin saß der ehemalige Beamte zwei Jahre lang im Gefängnis. Anschließend floh er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern über Griechenland nach Deutschland, landete schließlich in Geldern in einer Asylunterkunft. Gerd Fuhrmann holte ihn dort raus.