Ein Paradies für Trödelfans : Monster-Angebot in Straelens City

Monster-Angebot in Straelens City

Straelen Zum letzten Mal für dieses Jahr fand am Mittwoch der Schnäppchenmarkt statt. Zahlreiche Besucher nutzten noch einmal die Gelegenheit, beim gemütlichen Bummel so manches Schätzchen zum kleinen Preis zu erwerben.

Am Mittwoch war ein letztes Mal Schnäppchenmarkt in Straelen für diese Saison. Und weil auch das Wetter mitspielte, war der Andrang groß – sowohl bei den Käufern als auch bei den Anbietern. „Wir hatten elf Anmeldungen mehr als Plätze“, berichtete Annika Cleve vom Stadtmarketing. Doch mit ein wenig Zusammenrücken ließen sich auch diese Stände noch unterbringen.

Termine Der Straelener Schnäppchenmarkt findet wieder in den NRW-Sommerferien mittwochs vom 1. Juli bis 5. August 2020 statt.

Wer als Händler schattig stand, hüllte sich zunächst noch in wärmende Textilien. Wie Helai Wahab aus Brüggen, die jene Sonnenbrille für 50 Cent abgab und kurz nach dem offiziellen Start um 9 Uhr eine dicke rote Decke um ihre Schultern gelegt hatte. „Ein bisschen frisch“, meinte die 24-Jährige, die in diesem Jahr dreimal dabei war. „Läuft super“, sagte sie.

Schnäppchenmarkt-Fans sind auch David und Marion Bassauer aus Heinsberg. Schon im vergangenen Jahr hatten sie ihren Stand zweimal im Straelener Zentrum aufgebaut. „Es ist so toll und gemütlich hier, ohne Stress“, lobt Marion Bassauer. Die Leute seien nett und die Stadt sei wunderschön. Beim letzten Schnäppchenmarkt für 2019 hatten sie viel Spielzeug im Angebot: Lego-Bausätze, Dinosaurier, Tip-Toi-Spiele. „Wir haben das ganze Jahr bei Nichten, Neffen und anderen Kindern und Jugendlichen in der Verwandtschaft und bei Bekannten gesammelt“ , verriet die Heinsbergerin. Das Publikum in Straelen empfindet sie als kauffreudig, gerade bei Elektronikteilen. „Mein Mac Book bin ich schon losgeworden.“