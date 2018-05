Issum : Letzte Sitzung der Sevelener Heimatfreunde

Issum Zur voraussichtlich letzten Mitgliederversammlung lädt der kommissarische Vorstand die Sevelener Natur- und Heimatfreunde ein. Die Versammlung findet am Freitag, 11. Mai, 18 Uhr, in der Gaststätte "Zur Linde", Marienstraße 1, statt. Auf der Tagesordnung stehen die Punkte "Beschluss zur Auflösung des Vereins" und "Wahl der Liquidatoren" zur Diskussion. Falls die Anzahl der anwesenden Mitglieder gemäß Satzung zur Beschlussfassung nicht ausreicht, wird für 18.30 Uhr eine weitere Versammlung einberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist.

Damit wird die Vereinsgeschichte der Sevelener Natur- und Heimatfreunde im 38. Jahr ihres Bestehens wegen Nachwuchsmangels voraussichtlich enden. Jedoch nicht ohne ein letztes Geschenk an die Sevelener Bevölkerung: eine Gedenkplatte für den verstorbenen Pastor Hubert Große Osterholt, der sich trotz Gefahr für sein eigenes Leben für polnische Kriegsgefangene und nach 1945 für protestantische Heimatvertriebene eingesetzt hat. Der Zeitpunkt für die Übergabe wird rechtzeitig bekannt gegeben.

(RP)