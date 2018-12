Niederrhein : Letzte Aktion: Kinderhilfswerk Gomel hört 2019 auf

Manfred Hainke aus Issum leitet das Kinderhilfswerk Gomel. Foto: privat/Photographer: Gisela Grabowski

Issum Durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl am 26. April 1986 wurde auch die Gegend um die weißrussische Stadt Gomel stark in Mitleidenschaft gezogen. Um insbesondere den Kindern eine bessere Perspektive für ihr Leben zu geben, bildeten sich europaweit Vereine, die diese Kinder zu Ferienaufenthalten einluden.

1991 kamen auch einige Leute im Raum Alpen, Menzelen, Veen zusammen und luden Kinder mit ihren Müttern an den Niederrhein ein. 1994 wurde diese Vereinigung als der gemeinnützige Verein „Kinderhilfswerk Gomel bei Tschernobyl“ ins Vereinsregister eingetragen.

Durch die große Unterstützung aus der Bevölkerung, den Kommunen, Firmen und Banken, war es möglich, seit 1991 etwa 2500 Kinder und Erwachsene an den Niederrhein einzuladen. Neben den Ferienaktionen wurden rund 30 Hilfstransporte mit Kleidung und Lebensmitteln organisiert und durchgeführt. „Wir bedanken uns bei allen, die dazu beigetragen haben. Ohne die großartige Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, unsere Tätigkeit über einen solch langen Zeitraum durchzuführen“, sagen die Organisatoren. In der Jahreshauptversammlung wurde nun die Auflösung des Kinderhilfswerkes für das Jahr 2019 beschlossen. Vorher werden noch einmal Kinder an den Niederrhein eingeladen. Der Termin: Donnerstag, 20. Juni, bis Freitag, 12. Juli. Die Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren wohnen während ihres Aufenthalts in Deutschland bei Gastfamilien. Das Kinderhilfswerk organisiert während dieser Zeit einige attraktive Aktionen, an denen die Kinder teilnehmen können. Die Kosten für die Reise, für Visa und Versicherungen übernimmt das Kinderhilfswerk. Darüber hinaus stehen Dolmetscherinnen und eine Ärztin für die Kinder zur Verfügung.



