Kultur vor Ort : Liebesbriefe im Bürgerhaus „Altes Kloster“

Martin Brambach und Christine Sommer lesen. Foto: Veranstalter

Wachtendonk Sonst ist er im Tatort-Ermittlerteam Dresden unterwegs. In Wachtendonk wird es aber mit Martin Brambach romantisch, wenn er mit seiner Frau Christine Sommer die Buchseiten aufschlägt. Auf Einladung des Kulturkreises Wachtendonk liest das Ehepaar am Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr im Bürgerhaus „Altes Kloster“ in Wachtendonk aus dem Buch „Love Letters“.

Das ist eine außergewöhnliche Geschichte von A.R. Gurney über eine lebenslange Freundschaft, ja eine Liebe, die aber platonisch bleibt, und eine Achterbahnfahrt durch das Leben: mitreißend, leidenschaftlich, lustig und tieftraurig. Melissa und Andrew kennen sich seit ihrer Kindheit. Sie kommt aus reichem Hause, er ist wohlerzogen. Mit Zettelchen, die sie unter der Schulbank austauschen, beginnt eine tiefe, innige Freundschaft, die sich durch beider Leben ziehen wird, dabei aber fast immer nur schriftlich ausgetragen wird. In Form von Briefen, Postkarten und kurzen Mitteilungen lassen die beiden einander an ihrem Leben, an ihren Gefühlen und einschneidenden Erlebnissen teilhaben: mal leidenschaftlich, mal verzweifelt, mal einsilbig, mal ausführlich. Und während er mit 55 Jahren ein gefeierter, erfolgreicher Anwalt und Politiker ist, bricht ihre Künstlerexistenz, die sie sich als Malerin aufgebaut hat, mehr und mehr zusammen…