Lesung in Geldern Intime Einblicke in das Leben von Greta Wehner

Am Weltfrauentag hatte die SPD Geldern in Zusammenarbeit mit der Awo Kreis Kleve und der Awo Geldern eine Lesung aus einer noch unveröffentlichten Biografie über Greta Wehner veranstaltet. Geboten wurden intime Einblicke in das Leben und Schaffen einer Frau, die vielfältige Erwartungen bewusst nicht erfüllte und dennoch auf einzigartige Weise übertraf.