Autorenlesung im Museum Kevelaer Wenn Nonne & Mönch die Liebe finden

Heute sind die beiden ein Paar. Sie ist Malerin, er Kunsttherapeut. Ihre Geschichte haben sie in dem Buch „Wenn Nonne und Mönch die Liebe finden“ niedergeschrieben, aus dem sie am Dienstag, 26. März, 18.30 Uhr, in der Historischen Kneipe im Niederrheinischen Museum Kevelaer, Hauptstraße 18, lesen werden.