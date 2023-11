Leseshow mit Frank Goosen in der Gelderner Tonhalle Anekdoten aus dem Stadion

Fußball und Ruhrgebietsautor Frank Goosen – das passt zusammen wie „Arsch auf Eimer“, wie es im Kohlenpott so schön heißt. Der glühende Verehrer des VfL Bochum, der sieben Jahre lang dem Aufsichtsrat angehörte, kennt sich im bezahlten Fußball bestens aus. Als langjähriger Trainer einer Jugendmannschaft im Verein seiner Söhne, der DJK Arminia Bochum, weiß er auch, wie es in der Kreisliga abläuft. Der 57-jährige Bochumer stellte auf Einladung des Kunstvereins Gelderland in der Gelderner Tonhalle seinen neuen Fußball-Roman „Spiel ab“ vor, für den er sich aus seiner Trainerzeit inspirieren ließ.