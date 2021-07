Literatur am Niederrhein : Deutsche und niederländische Literatur in Zimmer 13

Tilman Strasser hat die Projektleitung. Foto: Marco Piecuch

Niederrhein Eine Lesereise bietet der Kulturraum Niederrhein an. Autoren tragen an drei Orten aus ihren Büchern vor. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Man geht in ein Hotel – und landet in einem Buch. Benannt nach dem sagenumwobenen Zimmer 13 öffnet die gleichnamige Lesereihe des Kulturraums Niederrhein im Themenjahr Provinz 2021/2022 vom 7. bis zum 11. August die Tür zu inspirierender Literatur. Niederländische und deutsche Autoren lesen in Hotelzimmern aus ihren Werken und laden zum Check-In: Diese Lesungen lassen sich garantiert nicht vergessen.

Zu entdecken, so verspricht der Kulturraum Niederrhein, gibt es einen länderübergreifenden Kulturraum und Erzählungen aus der Provinz. In Hamminkeln-Ringenberg, Sonsbeck und Kleve hören die Besucher heute die Stimmen von morgen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – damit aber trotzdem jeder zuhören kann, startet das rund einstündige Programm je einmal um 19 und um 20 Uhr. So werden für alle Gäste deutsche und niederländische Romane erlebbar (letztere gelesen in Originalsprache mit eingeblendeter Übersetzung). Im Anschluss trifft man sich in zwangloser Runde an der Bar. Wer neugierig geworden ist, kann ab sofort buchen.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung zur Literaturwerkstatt oder der gewünschten Lesestunde (19 bis 20 oder 20 bis 21 Uhr) wird gebeten unter anmeldung@kulturraum-niederrhein.de. Übernachtungen können direkt bei den Hotels gebucht werden, und zwar im Schloss Ringenberg in Hamminkeln, im Landhotel Lebensart Sonsbeck und im Rilano Hotel Kleve.

Am 7. August lesen Peter Zantingh und Bastian Schneider im Schloss Ringenberg, am 8. August an gleicher Stelle Ulla Lenze und Daan Heerma van Voss, am 9. August im Hotel Lebensart Bregje Hofstede und Christoph Peters, am 10. August an gleicher Stelle Henning Ahrens und Peter Terrin sowie am 11. August im Rilano Hotel Mathijs Deen und Kristin Höller.