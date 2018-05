Straelen : Leseabend in Straelen zu Zehs "Unter Leuten"

Straelen Der letzte Leseabend des Kulturring-Lesekreises vor der Sommerpause findet am Montag, 4. Juni, statt. Um 20 Uhr wird im Stadtarchiv an der Kuhstraße in Straelen der Roman "Unter Leuten" der Autorin Juli Zeh von einem Teilnehmer des Lesekreises vorgestellt; die Autorin ist nicht anwesend. Nach der Vorstellung bleibt ausreichend Zeit, um bei einer Tasse Tee über das Gehörte ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Meinungen zu äußern. Der Eintritt zum Leseabend ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Der Abend eignet sich sowohl für diejenigen, die das Buch bereits gelesen haben, als auch für Leser, die sich einen ersten Eindruck verschaffen wollen.

Zum Inhalt: Irgendwo in Brandenburg liegt das Dorf Unterleuten, auf den ersten Blick eine Postkartenidylle mit schrulligen Menschen und unberührter Natur. Doch hinter der funkelnden Fassade sieht alles ganz anders aus. Alte Streitigkeiten sind auch lange nach der Wende noch nicht vergessen. Und dann geschieht etwas Schreckliches...

Im Juli und August findet kein Leseabend statt. Der nächste Termin ist also Montag, 3. September. Neue Teilnehmer oder Gäste sind jederzeit willkommen.

(RP)