Nachwuchsförderung : Leon Rütten aus Geldern von Talentschmiede NRW gefördert

Leon Rütten aus Geldern nimmt an der Talentschmiede teil. Foto: Adrian Terhorst

(RP) Leon Rütten aus Geldern nimmt als Stipendiat an der neuen Nachwuchsförderung der CDU Nordrhein-Westfalen, der Talentschmiede NRW, teil. Der 23-Jährige aus Geldern war vom CDU-Kreisvorsitzenden Günther Bergmann und dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, David Kerkenhoff, für das Stipendium vorgeschlagen worden.

Im Rahmen des Programms sollen engagierte und leistungsbereite junge Erwachsene, die Verantwortung in der Jungen Union, der CDU und der Gesellschaft übernehmen möchten, durch Seminare und Praktika besonders gefördert werden.

„Ich freue mich sehr, dass die CDU des Kreises Kleve mit Leon Rütten bei der Talentschmiede NRW dabei ist“, so der CDU-Kreisvorsitzende Günther Bergmann in einer Mitteilung an unsere Redaktion. „Er wird den CDU-Kreisverband ausgezeichnet vertreten. Es ist gut und wichtig, dass die CDU Nordrhein-Westfalen hier ein attraktives, vielseitiges und interessantes Angebot für die systematische Förderungen aussichtsreicher Nachwuchskräfte macht.“