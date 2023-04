Cordula Dohmen veranbschiedet sich in den Ruhestand Leitungswechsel in der Radiologie

Am 1. Juli 1996 trat die damals 39-Jährige ihren ersten Dienst in Geldern an. Schon bald begann sie, die Abteilung zu gestalten. Meilensteine in ihrer Laufbahn waren die Berufung zur Ärztlichen Direktorin in den Jahren 2002 bis 2005 sowie der Bezug der neuen Praxisräume im Anbau des Krankenhauses im Jahr 2013. Im gleichen Jahr nahm sie ein modernes MRT-Gerät in Betrieb.