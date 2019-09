Leiterin der Michael-Schule in Wachtendonk : Denise Müser setzt auf digitale Schule

Die neue Leiterin der Michael-Grundschule Wachtendonk Denise Müser mit Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Wachtendonk Denise Müser hat ihren Posten als Leiterin der St.-Michael-Schule in Wachtendonk angetreten. Die 37-Jährige aus Sevelen ist eine „Freundin der Digitalisierung“ und unterrichtet nie ohne Raupe Rita.

Sie ist das neue Gesicht der Michael-Grundschule in Wachtendonk: Denise Müser ist in dieser Woche die Nachfolge als Schulleiterin angetreten. Am Dienstag haben Schulrätin Angelika Platzen, Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt und ihre neuen Kolleginnen die 37-Jährige begrüßt.

Denise Müser war zuletzt drei Jahre lang Konrektorin an der Katharinenschule, die drei Standorte in Straelen, Herongen und Holt hat. Rund 450 Schüler werden dort von 50 Lehrern unterrichtet. Ganz anders als an der Michael-Grundschule. Dort sind es 188 Kinder und ein Kollegium aus 14 Lehrerinnen. „Ich habe an so einer großen Schule wie in Straelen viel über Management und Organisation gelernt“, sagt Denise Müser. „Aber jetzt freue ich mich, an einer kleineren Schule zu unterrichten und wieder mehr an der Basis zu sein.“ Das habe auch ganz praktische Vorteile: „Ich kann schon alle Namen der Kollegen“, sagt Müser und lacht.

Info Gemeinsames Lernen und offener Ganztag Gemeinsames Lernen Bei der Michael-Schule handelt es sich um eine „Schule des Gemeinsamen Lernens", das heißt eine allgemeine Schule, an der auch Kinder mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung unterrichtet werden. Betreuung Die katholische Grundschule bietet einen „Offenen Ganztag" sowie die „Schule von acht bis eins“ an.

Kontakt Telefon 02836 85442 oder per E-Mail an info@gs-wachtendonk.de

Mit ihr von Straelen nach Wachtendonk gezogen ist auch Raupe Rita – Denise Müsers „Klassentier“, das sie schon seit mehr als zehn Jahren als Lehrerin begleitet. Die Handpuppe soll Kindern den Zugang erleichtern und als „Ansprechpartner“ dienen. Das rot-gelbe Kuscheltier soll immer im Klassenraum oder im Büro der Schulleiterin dabei sein. Raupe Rita und sich selbst habe die neue Schulleiterin schon in allen Klassen vorgestellt. „Auch ein Vorteil der kleineren Schule: Die Kinder wissen alle, wer ich bin.“

Die 37-Jährige ist die Nachfolgerin von Gudrun Herrmann, die 13 Jahre lang Leiterin der St.-Michael-Schule war, bevor sie zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand ging. In den Wochen nach den Sommerferien war die Grundschule also bisher ohne Leitung.

Darum hatte man eine Übergangslösung gefunden: Sebastian Bödeker, Leiter der St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk, ist eingesprungen und hat stundenweise an der Wachtendonker Schule gearbeitet. „Er hat mir berichtet, dass er den Austausch und das Reinschnuppern in eine andere Grundschule auch sehr wertvoll fand“, sagt die neue Schulleiterin.

Nun aber nimmt sie selbst die Zügel in die Hand. Die Wochen bis zu den Herbstferien will sich Denise Müser zunächst einfinden und sich ein Bild machen. Danach wolle die Mathe- und Religionslehrerin dann auch ins Unterrichten einsteigen. Sie sei eine „Freundin der Digitalisierung“, wie sie selbst sagt. „Darum finde ich es großartig, dass es hier bereits in jeden Klassenraum ein Smartboard gibt.“ Auch in Zukunft wolle sie den digitalen Wandel an der Grundschule vorantreiben.

Am liebsten, sagt die Sevelenerin, hätte sie direkt nach den Sommerferien ihren ersten Tag an der neuen Schule gehabt. Dass Denise Müser aber überhaupt schon im September starten kann, sei ihrem hohen Engagement zu verdanken, sagt Angelika Platzen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Sie noch vor den Herbstferien als Unterstützung, als neue Schulleiterin begrüßen dürfen“, sagte die Schulrätin.

Das sei nur möglich gewesen, weil sich Denise Müser mit viel Beharrlichkeit und in Eigenregie um ihre Qualifizierung als Schulleiterin gekümmert habe. „Frau Müser ist das alles mit viel Drive angegangen, hatte sich schon überall angemeldet, hat immer wieder nachgehakt – war nicht zu bremsen.“ Wer eine Schule leiten möchte, der braucht eine Schulleiterqualifizierung, die 14 Seminare umfasst. Zudem muss man ein sogenanntes Eignungsfeststellungsverfahren absolvieren. Erst dann kann man überhaupt eine Bewerbung einreichen.