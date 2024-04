Lei.La-Projekt im Kreis Kleve Jobsurfer gehen auf Entdeckungsreise

Ihr Jobsurfing-Partner Daniel hat den Aufruf zur Bewerbung in den sozialen Netzwerken entdeckt. Ein authentisches Video war daraufhin schnell im Kasten. „Ich habe mir zuerst viele Gedanken gemacht, was ich sagen soll, warum ich der richtige Jobsurfer bin. Aber am Ende habe ich einfach spontan in die Kamera gesprochen, warum ich das Projekt so spannend finde“, sagt der gebürtige Gütersloher. Er hat den Niederrhein bereits kennengelernt, als er in einem Sommer beim Parookaville in Weeze jobbte. „Jetzt bin ich natürlich total neugierig darauf, welche Ausbildungschancen es in der Leader-Region gibt und was der Niederrhein darüber hinaus zu bieten hat.“