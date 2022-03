Lehrgang „Betriebswirt im Produktionsgartenbau“ in Herongen : Zertifikate für Jung-Gartenbauer

Herongen Zum Abschluss des Lehrgangs „Betriebswirt im Produktionsgartenbau“ der Landgard-Stiftung bestanden zehn Nachwuchsführungskräfte ihre Prüfung. Die nächste Auflage des Lehrgangs wird ab Herbst 2022 durchgeführt.

Freude und Erleichterung für zehn Nachwuchs-Führungskräfte aus dem Gartenbau: Nach intensiven Lehrgangswochen mit 14 Lernmodulen an elf Seminartagen erhielten sie Anfang März ihre Zertifikate als „Betriebswirt im Produktionsgartenbau“ in der Landgard-Zentrale in Herongen. „Wir freuen uns, dass wir den Lehrgang nach dem Corona-bedingten Ausfall im Jahr zuvor wieder durchführen konnten. Die Rahmenbedingungen waren für die Teilnehmer und die Referenten dennoch gleichermaßen herausfordernd. Begonnen haben wir im Oktober 2021 unter 2G-Bedingungen, jetzt am Ende galt auch für die Lehrgangsteilnehmer 2G+ und Booster+, drei Module wurden komplett digital durchgeführt. Daher gebührt den erfolgreichen Teilnehmern großer Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen, die sie parallel zu ihrer täglichen Arbeit erbracht haben“, betont Carsten Tovenrath, der den Zertifikatslehrgang der Landgard-Stiftung als Verantwortlicher für Personalentwicklung bei Landgard begleitet. Wolfgang Schubert, Leiter des Personalbereichs bei Landgard, ergänzt: „Die inhaltliche Beteiligung der Teilnehmer in den einzelnen Modulen war sehr gut und sie haben sich absolut konstruktiv und kooperativ auf die besonderen Rahmenbedingungen des Lehrgangs eingelassen.“