Aktion der Issumer St. Nikolausschule : Lehrer drehen Mutmach-Video für Schüler

Das hat es an der Issumer St.- Nikolaus-Schule noch nie gegeben. Die Lehrer drehten für ihre Schüler ein Mutmach-Video. „Das war absolutes Neuland für alle“, sagt die kommissarische Schulleiterin Jessica Claassen. Den Stein ins Rollen gebracht hatte die kommissarische Konrektorin Judith Anderer, die das Beispiel bei einer anderen Schule gesehen hatte. In dem Video kommen alle Klassenlehrer zu Wort und grüßen ihre einzelnen Klassen. Das Ziel der Aktion: Mutmachen in der Zeit des Coronavirus. Denn schon drei Wochen vor den Osterferien mussten sich Schüler und Lehrer voneinander verabschieden. Durch weniger Sozialkontakte soll bekanntlich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Unterlegt mit fröhlicher Musik, grüßt jeder Lehrer seine Klasse in dem Video mit dem Erkennungstier. Es gibt viel Lob. „Ihr habt verstanden, dass keine Ferien sind und wir weiter lernen müssen“, heißt es im Video, das vor den Ferien gedreht und veröffentlicht wurde. Wie das Lernen funktionierte? Am Freitag, als alle Schulen geschlossen wurden, sind Materialpakete geschnürt worden, erklärt Jessica Claassen. Austausch ist in der aktuellen Lage per E-Mail und Telefon möglich. Eine Notbetreuung wurde eingerichtet, die elf Kinder nutzten. Da die Eltern teilweise im Schichtdienst arbeiten, waren aber nie alle Kinder auf einmal da. Die anderen Schüler blieben zu Hause. Und da gibt es von den Lehrern im Video auch ein dickes Lob für die Eltern. Jessica Claassen, selbst Mutter von drei Kindern, kann sich gut in die Eltern hineinversetzen. Und damit allen die Zeit nicht zu lang wird, gibt es noch ein paar Tipps in dem Video an die Hand, zum Beispiel Gesellschaftsspiele spielen, Eis essen, Malen, Experimente durchführen, interessante Bücher lesen, Natur im Garten genießen, Sport machen, Ausruhen und Musizieren. Alle Anfangsbuchstaben der Aufzählung ergeben das Wort „gemeinsam“. „Gemeinsam schaffen wir das“, versprechen die Lehrer im Umgang mit der Corona-Krise, die dafür sorgt, dass Schüler und Lehrer unerwartet eine lange Pause einlegen müssen. Eines versichern die Lehrer auch noch: „Wir hoffen, euch bald endlich wiederzusehen“ und „Wir freuen uns auf euch“.