Verschiebung : Restmüll in Lüllingen wird Freitag abgeholt

Die grauen Tonnen in Lüllingen und in einigen anderen Gelderner Straßen werden erst am Freitag geleert. Foto: Malz Ekkehart/Malz, Ekkehart (ema)

Lüllingen Es gibt einen Personalengpass bei Schönmackers. Deshalb werden die grauen Tonnen in Lüllingen und Umgebung erst am Freitag geleert.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, konnten aus Personalgründen bei der Firma Schönmackers am Donnerstag in und rund um Lüllingen die Restmülltonnen nicht abgeholt werden. Außerdem waren die folgenden Straßen betroffen: Neerponter Weg, ein Teil der Martinistraße, Walbecker Straße, St.-Adelheid-Weg, Engelenweg, Tombergsweg, Am Kapellhof, ein Teil der Klever Straße und die Henri-Dunant-Straße. Nach Auskunft von Schönmackers sollen alle Straßen am heutigen Freitag nachgefahren werden.