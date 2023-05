Leerstand in der Gelderner Innenstadt In den Geschäften gehen die Lichter aus

Es war ein kurzes Gastspiel. Im Februar 2022 kehrte die traditionsreiche Kaffeerösterei Tchibo nach Geldern zurück und eröffnete in der Fußgängerzone an der Issumer Straße eine Filiale. Bereits ein knappes Jahr später gingen die Lichter aus und seitdem auch nicht wieder an. Als Grund für die Geschäftsaufgabe nannte die Gelderner Wirtschaftsförderung seinerzeit den zu schwachen Umsatz.