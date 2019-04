Fahrradserie in Geldern : Fahrräder schaffen Jobs mit Inklusion

Ralf Hahn, Geschäftsführer der Lebenshilfe-Servicegesellschaft, und Stefan Spickmann, Leiter von Fahrradpoint und Fahrradstation. RP-Foto: Kaspers. Foto: Christian Kaspers

GELDERN Im Fahrradpoint in Pont und an der Fahrradstation am Bahnhof arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand. Die Läden der Lebenshilfe sorgen dafür, dass die Gelderner immer mobil sind.

Bei der Frage, wie viele Fahrräder seit der Übernahme im Januar 2018 repariert wurden, musste der Taschenrechner gezückt werden. Ralf Hahn, Chef der Lebenshilfe-Servicegesellschaft, und Stefan Spickmann, Leiter des Fahrradpoints, kamen nach ein wenig Grübelei auf rund 1500 Drahtesel, die in den ersten 16 Monaten über die Werkbank gingen.

Seit dem letzten Besuch im Fahrradpoint ist viel passiert. Die Lebenshilfe Gelderland Servicegesellschaft expandiert. Gegenwärtig sind bereits 14 Personen unbefristet im Unternehmen beschäftigt. Sieben Menschen mit und sieben Menschen ohne Handicap arbeiten zusammen in drei unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Neben der Fahrrad­abteilung mit zwei Standorten – in Pont und am Gelderner Bahnhof – betreibt die Gesellschaft auch seit einiger Zeit den Bahnhofskiosk.

Info Öffnungszeiten der Fahrradläden Fahrradpoint in Pont, Venloer Straße 93, Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. Fahrradstation am Bahnhof in Geldern, Brühlscher Weg 4, Montag bis Donnerstag von 9 bis 16.30 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr.

Sehr zum Bedauern einiger Bürger wurde Ende 2017 der Ticketverkauf für den Nahverkehr am Kiosk eingestellt. Das hat sich mittlerweile wieder geändert. Ralf Hahn und sein Team haben den Ticketverkauf im Januar wieder aufgenommen. Durch eine Kooperation mit der Niag sollen – wenn alles glatt geht – zukünftig Schokotickets und weitere Leistungen des Niederrheinischen Verkehrsbetriebes angeboten werden.

Die Zukunft inklusiver Jobangebote sieht Geschäftsführer Hahn aber insbesondere im dritten Bereich, der Gartenlandschaftspflege. Privatpersonen und zahlreiche Unternehmen fragen zunehmend die Servicegesellschaft für derartige Arbeiten an. Gegenwärtig sind die Stadt Geldern (zehn Prozent), private Unternehmen (40 Prozent) sowie die Lebenshilfe Gelderland (50 Prozent) die gewichtigsten Auftraggeber. Hahn will auf die gestiegene Nachfrage verschiedener Firmenkunden mit ausreichendem Angebot antworten.

Der neue Standort der Gartenlandschaftpflege im Industriegebiet umfasst rund 350 Quadratmeter. Dies ist ein erster Schritt, der neue Strukturen schafft. Die Anschaffung neuer Arbeitsgeräte wie Rasenmäher sei kein Problem. Langfristig könnten hier neue inklusive Arbeitsplätze entstehen. Mit dem Haus Freudenberg gibt es Kooperationen in der Landschaftspflege. Auch haben in der Vergangenheit bereits Angestellte ihren Weg von dort in die Servicegesellschaft gefunden. Aktiv auf der Suche nach Verstärkung ist Hahn jedoch gegenwärtig im Fahrradpoint und der Fahrradstation.

Im Bereich Service und Vertrieb würden der Unternehmung zwei weitere Hände, die anpacken, nicht schaden. Aktuell pendeln die Bediensteten viel zwischen dem Fahrradpoint in Pont und der Fahrradstation am Gelderner Bahnhof. Die dezentrale Möglichkeit zur Reparatur gefällt der Kundschaft. Jemand, der aus Geldern-City kommt, muss nämlich nicht bis nach Pont fahren, um sein Fahrrad wieder in Schuss bringen zu lassen. Lediglich bei einem Neukauf sei Pont weiterhin Standort Nummer eins. E-Bikes sind seit längerem der Renner und verkaufen sich gut.

Die Stammkundschaft des ehemaligen Geschäfts wurde größtenteils vom Fahrradpoint aufgefangen: „Viele Kunden denken immer noch, sie sind bei Aßmann, wenn sie den Laden betreten“, erzählt der Chef der Servicegesellschaft mit einem Schmunzeln. Nicht nur Leute aus Geldern, Straelen und Wachtendonk lassen ihre Räder beim Fahrradpoint wieder auf Vordermann bringen. Auch Kunden, die einst in Pont wohnten, nehmen den weiten Weg von Krefeld oder Essen auf sich, um ihr Rad in „vertraute Hände“ zu geben. Ein Stück weit gelebte Tradition.

Guter Service und die Nähe zum Kunden werden auch heute noch im Ponter Fahrradladen an der Venloer Straße großgeschrieben. Probefahrten, schnelle Reparaturen und Reklamationsanfragen werden vor Ort schnell erledigt, heißt es – ein großes Plus für den gefährdeten Einzelhandel in Zeiten von Amazon, eBay und Co.