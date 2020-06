Kostenpflichtiger Inhalt: Lebenshilfe Gelderland : Wohnheim der nächsten Generation

Adelheid Ackermann, Jörg Kador (sitzend) und Günther Voß (rechts) bei der Grundsteinlegung zusammen mit den Architekten und den zukünftigen Bewohnern des Hauses. Foto: Norbert Prümen

Geldern Mit zwölf Zimmern, gebaut nach modernen Standards, geht die Lebenshilfe mit einem neuen Wohnprojekt am Mühlenweg an den Start. Es löst das Haus Am Eiland Der Grundstein ist nun gelegt.

Mit der Grundsteinlegung am Mühlenweg beginnt für die Lebenshilfe Gelderland ein neuer Abschnitt. Barrierefrei, modern und den Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft angepasst entsteht eine neue Wohnbetreuung in Geldern. Dadurch wird die bisherige Einrichtung Am Eiland ersetzt. „Unsere Bewohner werden älter und wollen mobil bleiben. Wir möchten sie weiterhin optimal begleiten und sorgen für die passenden modernen Lebensbedingungen im Sinne unserer Philosophie `Der Mensch im Mittelpunkt‘“, sagt Jörg Kador, stellvertretender Geschäftsführer der Lebenshilfe Gelderland gGmbH.

Seit 1977 gibt es die Lebenshilfe in Geldern. Damals schlossen sich Eltern von Kindern mit Behinderung zusammen und gründeten den Verein. Das Ziel war, sich gegenseitig zu stützen, zu beraten und zu helfen, ferner Maßnahmen und Einrichtungen zu schaffen, die eine wirkliche Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, vornehmlich Menschen mit einer geistigen Behinderung, von der Geburt bis in das hohe Alter bedeuten. Und die größte Sorge von Eltern behinderter Kinder war damals wie heute: Was wird aus unseren Schützlingen, wenn wir uns nicht mehr um sie kümmern können? Und schon bald entstanden erste Möglichkeiten. Am Eiland setzte man auf das Modell der Wohnfamilie. Die Betreuer lebten (auch mit ihren eigenen Kindern) mit den behinderten Bewohnern gemeinsam im Haus, erhielten Unterstützung von Zivildienstleistenden und Reinigungskräften. Adelheid Ackermann, Vorstandsvorsitzende des Lebenshilfe Gelderland: „Unsere Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung wurden vor rund 30 Jahren nach den Kriterien der damaligen Zeit gebaut. Dazu gehören beispielsweise noch Gemeinschaftsbäder, die inzwischen überholt sind. In dem künftigen Neubau verfügt jedes Einzelzimmer über ein eigenes Bad.“ Und auch das Modell der Wohnfamilie lässt sich schon lange nicht mehr umsetzen. Arbeitsrechtlich natürlich nicht zu regeln, purer Idealismus wäre für diesen Beruf gefragt.Nun also der nächste Schritt: Insgesamt zwölf Zimmer werden in der neuen Gelderner Wohnbetreuung entstehen, die in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Verhoeven aus Kevelaer entwickelt wird. „Mit den Verhoeven-Architekten greifen wir auf kompetente und erfahrene Fachleute zurück, die unsere Lebenshilfe bereits seit vielen Jahren bei zahlreichen Bauprojekten begleiten“, so Jörg Kador. Das Investitionsvolumen beträgt 1,4 Millionen Euro. In einem Jahr soll das Haus bezogen werden.

info Viele Varianten fürs Wohnen mit Betreuung Betreutes Wohnen Wer in der Familie oder allein lebt, kann auf Dienstleistungsangebote zurückgreifen. Es gibt Leistungen der Assistenzdienste, Fachdienste für Offene Hilfen, Familienunterstützende Dienste, Familienentlastende Dienste oder ambulante Pflegedienste zugreifen. „Stationäre” Wohnformen Wohnheim, Wohnhaus oder Außenwohngruppe sind Namen für stationäre Wohnformen wie etwa St. Bernardin in Kapellen. Der Gesetzgeber spricht von „besonderen Wohnformen“. Sie unterscheiden sich von den sonstigen Wohnangeboten darin, dass das komplette Paket (Wohnen, Betreuung, Pflege) aus einer Hand kommt. Neuer Trend Behinderte Menschen leben in Wohngemeinschaften oder Wohnungen in einem Haus zusammen und können durch die Zusammenlegung der ihnen zustehenden Leistungen so eine höhere Betreuung erreichen. Ein Beispiel ist das Haus der Caritas Wohn- und Werkstätten im Nierspark.