Proklamation bei der Kapellener Karnevals Gemeinschaft In Kapellen regiert ein Prinzenpaar

Vom Start weg fröhlich und ausgelassen feierten die Jecken im voll besetzten Bürgersaal an der Langen Straße den Karnevalsauftakt. Lag es nun an den Erwartungen der Narren, die endlich wieder auf ein Narrenoberhaupt im Fleuthdorf hofften, oder an den vom Präsidium der KKG Kapellen geschickt gestreuten Infos über eine denkwürdige Proklamation – die Zahl der feierfreudigen Jecken und der Vertreter der befreundeten Gastvereine war jedenfalls erfreulich hoch.