Präsentation auf der „Boot“ in Düsseldorf Lea Fricke aus Straelen in Europas Tauch-Finale

Straelen · Die 24-Jährige startete beim Finale der Dive Trophy in Ägypten. Die zehn besten Taucher traten in Europas größtem Wettbewerb gegeneinander an. Mit dabei war auch Mandy van Bruck vom ABC Tauchparadies Moers.

19.01.2024 , 17:57 Uhr

Straelenerin unter den Top 10 von Europas Tauchern 10 Bilder Foto: Tauchen Magazin/Benjamin Schulze

Von Bianca Mokwa