Fusion aus Klassik, Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen Mitreißendes Klassik-Programm in Haus Ingenray

Kennengelernt hatten die beiden sich während eines Meisterkurses in Cremona (Italien) und beschlossen, gemeinsam Kunst zu machen. Es folgten Auftritte unter anderem in Berlin, Rom und Paris. Beide engagieren sich aktuell in verschiedenen Musikprojekten. Lea Brückner liegt vor allem ihre 2021 gegründete Online-Initiative „Music for our planet“ am Herzen, mit der sie zusammen mit anderen Musikern auf den Klimawandel aufmerksam machen und die Musikbranche zum Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit bewegen möchte.